صحيفة: بوريس جونسون يأمر بالتحقيق فى وضع وزير ماليته الضريبى استجابة لطلبه

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أمر مستشاره المستقل للأخلاقيات اللورد كريستوفر جيدت بإجراء تحقيق فى الشئون المالية والضريبية لوزير المالية البريطانى ريشي سوناك، بعد الكشف عن استفادة زوجته المليونيرة الهندية أكشاتا مورتى بوضع "غير مقيم"، والذى جنبها دفع الضرائب على أملاكها بالخارج.

لكن داونينج ستريت قال إن رئيس الوزراء لا يزال يتمتع "بالثقة الكاملة" في الوزير ، بعد الكشف عن الوضع الضريبي لزوجته وحقيقة أن سوناك كان يحمل البطاقة الخضراء الأمريكية رغم كونه وزيرا، مما يعنى أنه يحق له العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء ليس لديه إطار زمني لاستكمال التحقيق ، والذي سينظر فيما إذا كان قد تم الإعلان عن المصالح الخارجية للوزير بشكل صحيح. وقال متحدث باسم التحقيق إن نتيجة التحقيق ستُنشر "في الوقت المناسب" ، لكنه لم يلتزم بنشر التحقيق بالكامل.

وجاء قرار جونسون بأن يطلب من كريستوفر جيدت إجراء تحقيق بعد أن طلب ريشى سوناك نفسه الليلة الماضية مراجعة وضعه المالى والضريبي منذ أن أصبح وزيراً لأول مرة في عام 2018 للتأكد من ذكرها بشكل صحيح.

بينما قال إنه واثق من أنه تصرف بشكل مناسب في جميع الأوقات ، قال سوناك إن "قلقه المهيمن" هو أن الجمهور يجب أن يثق في الإجابات.

وردا على سؤال يوم الاثنين عما إذا كان اللورد جيدت قد بدأ تحقيقه مع المستشار ، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لست على علم بما إذا كان اللورد جيدت قد بدأ عمله بنفسه. لكن يمكنني أن أؤكد أن رئيس الوزراء وافق على الطلب المقدم من الوزير للورد جيدت للقيام بهذا العمل".