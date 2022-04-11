زعيم انفصاليون موالون لموسكو يعلن تكثيف العمليات العسكرية للسيطرة على إقليم دونباس

كتب أحمد عرفة

أعلن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا تكثيف العمليات العسكرية للسيطرة على أراضي إقليم دونباس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن بلاده تريد المزيد من المساعدات للنجاة من هذه الحرب ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تحشد عشرات الآلاف من الجنود استعدادا للمعركة المقبلة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في ماريوبول، لافتا إلى أن روسيا دمرت المئات من البنية التحتية الأوكرانية من بينها نحو 300 مستشفى.

وقال فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تهدد أوروبا بأكملها وليس أوكرانيا فحسب.