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رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم 3.. صور

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:08 م
رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم 3.. صور رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية
الأقصر - أحمد مرعى

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تفقد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، برفقه المهندس أبو النجا عرابى مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحى، محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم 3 بشرق الأقصر، حيث تفقد خلالها عنبر التشغيل ولوحة التحكم ووحدات توليد الكهرباء والخزان والطلمبات، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه يقول المهندس أبو النجا عرابى مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحى، أن محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بشرق الأقصر من أهم المحطات الموجودة لاستيعابها الصرف الصحى الخاص بمدينة الأقصر، حيث أن التصرف التصميمى للمحطة 52000 م3 / يوم، والتصرف الحالى حوالى 44000 م٣ / يوم، وتتلقى تصرف (7) محطات فرعيه إلى جانب محطات خاصة 3 فنادق كبرى، وهذه المحطة تضخ المياه إلى محطة المعالجة بالحبيل للتخلص الأمن من هذه المياه برى غابات شجرية، والتى تهدف مشروعات الغابات الشجرية للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج، حيث تستخدم فى رى تلك الغابات.

وأضاف المهندس أبو النجا عرابى، خلال الجولة، أنه يبلغ طول خط الطرد 7 كيلو، قطر 1000 مم، وتتكون المحطة الرئيسيه بالأقصر من عدد ثلاث بيارات تجميع تمر المياه على الشوكة الميكانيكية لحجز الرواسب والمخلفات الصلبة حفاظا على طلمبات الرفع والتى عددها (6)، (4) منها تصرف 450 لتر /ثانية، وعدد (2) تصرف 250 لتر/ث، ويبلغ تصرف المحطة حوالى 60 ألف متر مكعب وتعمل 24 ساعة يومياً، وبها ثلاث مصادر للكهرباء، (2) من شركة الكهرباء ويوجد مولد ميجا للطوارئ، وتم عمل إحلال وتجديد لجميع محطات الصرف بالإدارة فى عهد اللواء محمد يحيى رئيس الشركة.

 

رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (1)
رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (1)

 

رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (2)
رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (2)

 

رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (3)
رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (3)

 

رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (4)
رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (4)

 

رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (5)
رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (5)

 


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