حصر الأنشطة التجارية الملاصقة لسور مجرى العيون لتعويض أصحابها ماليا

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن الأنشطة التجارية سيتم تعويضها ماليا حسب قيمة المتر، مشيرة إلى أنه يتم تسكين أهالى المناطق التى يتم إخلاؤها فى كومباوند الخيالة فى وحدات كاملة الفرش والتجهيز ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة والانطلاق نحو رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تطوير المناطق غير المخططة والغير امنة والتى ينقصها الكثير من الخدمات او القدرة الاستيعابية للبنية التحتية بهدف الارتقاء بحياة هؤلاء المواطنين الذين عانوا التهميش لعقود طويلة من خلال تطويرها وامدادها بالخدمات .

وقالت عبد المنعم، أن ما يحدث فى ملف المناطق غير الامنة والخطرة يؤكد انه لا مستحيل وكل حلم مهما كان صعبا فأنه بارادة وعزيمة المصريين والتخطيط الجيد لا يبقى مستحيلا .

يذكر انه يتم حاليا تسكين اهالى مناطق سور مجرى العيون بمشروع الخيالة وهو احد المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق غير الامنة والذى بدأ فى إستقبال السكان بعد فرش الوحدات بالكامل وتوفير كافة الخدمات التى يحتاجها السكان من خلال سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية ومدرسة ونقطة شرطة ومركز اسعاف وبريد وحديقة عامة وتنفيذ طرق بمسطح 60 الف متر وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر ولاند سكيب .