حبس 5 أشخاص بتهمة التعدى بالضرب على طفل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة السلام، بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على طفل.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 5 متهمين بالتعدى على طفل وإصابته بعدة طعنات فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال "ع. م" 17 سنة مقيم بمدينة السلام و مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم والوجه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن 5 أشخاص اعتدوا بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصا الخشبية وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت عمل العديد من الغرز، بسبب خلافات سابقة رمع والد الطفل وتم القبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة