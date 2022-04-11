جارديان: تباطؤ النمو بالمملكة المتحدة خلال فبراير وسط ركود في تصنيع السيارات

كتبت رباب فتحى

تباطأ النمو في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير وسط ركود في تصنيع السيارات، رغم الانتعاش الحاد في حجوزات العطلات في الخارج بعد تخفيف قيود وباء كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1٪ فقط في فبراير ، انخفاضًا من معدل النمو الشهري البالغ 0.8٪ في يناير عندما كان الاقتصاد يتعافى من متغير فيروس كورونا "أوميكرون".

وتوقع خبراء الاقتصاد في المدينة معدل نمو شهري قدره 0.3٪. بشكل عام ، كان الاقتصاد 1.5٪ أكبر من مستوى ما قبل الوباء في فبراير. مما أثار تساؤلات حول قوة الاقتصاد قبل العملية الروسية فى أوكرانيا في أواخر فبراير ،حيث تراجع التصنيع مع استمرار منتجي السيارات في النضال من أجل الحصول على قطع الغيار وسط اضطراب سلسلة التوريد العالمية ونقص المكونات الحيوية.

وانخفض النشاط في القطاع بنسبة 0.4٪ على أساس شهري ، مدفوعا بانخفاض 5.4٪ في تصنيع معدات النقل و 4.3٪ في أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية حيث أثر تعطل توافر الرقائق على أحجام الإنتاج في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت السياحة بشكل حاد بعد أن أدى تخفيف القيود الوبائية إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يحجزون لقضاء العطلات في المملكة المتحدة وخارجها ، مع نمو بنسبة 33.1٪ لوكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية. وسجلت الفنادق ارتفاعًا بنسبة 23٪ في النشاط حيث سافر المزيد من الأشخاص عبر المملكة المتحدة ، مما ساهم في الشهر الأول من النمو الإيجابي للفنادق وأماكن التخييم منذ أغسطس.

ومع ذلك ، تباطأ النمو في قطاع الخدمات في الاقتصاد وسط انخفاض في قطاع الصحة ، مما يعكس إلى حد كبير تراجعًا عن المستويات المرتفعة في برامج الاختبار والتتبع والتحصين التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ديسمبر ويناير عندما كانت أوميكرون في ذروته.

وقالت بعض الشركات إن الاضطرابات الناجمة عن العواصف دودلي ويونيس وفرانكلين خلال الشهر أعاقت التجارة ، بما في ذلك في صناعة البناء والمطاعم والوجبات السريعة وتصفيف الشعر والتجميل والمتنزهات الترفيهية ومراكز العطلات.