اليوم السابع
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تنظيم قافلة طبية وخدمية مجانية اليوم لأهالى حى الجمرك في الإسكندرية

الإثنين، 11 أبريل 2022 06:00 ص
تنظيم قافلة طبية وخدمية مجانية اليوم لأهالى حى الجمرك في الإسكندرية قافلة طبية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن مركز التنمية المحلية بحي الجمرك فى الإسكندرية، عن إقامة قافلة طبية سكانية مجانية شاملة لجميع التخصصات (باطن - أطفال - نساء وتوليد وتنظيم أسرة)، وكذلك توفير تلقي لقاح فيروس كورونا لجميع الجرعات من فرقة تطعيم خارجية لكوفيد 19 بمنطقه الجمرك الطبيه.

 

وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية والجهات  الخارجية المعنيه، ووفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع معدل الخدمات المقدمه للمواطنين وبناءً على تعليمات رباب مدني رئيس حى الجمرك، حيث تقام القافلة الطبية و الخدمية، اليوم الاثنين بوحده طب اسره الامل - اللبان الساعة 9.30  صباحاً.

 

ويوجد بالقافلة حصر لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا ، والتقديم لفصول محو الأمية، كما يتوفر الرد على أستفسارات معاشات الشئون الإجتماعية ‘معرض للأسر المنتجة.

 

 

 


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