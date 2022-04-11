تعيين مصطفى أبو رحيل و3 آخرين معيدين جدد بكلية حقوق الفيوم

الفيوم رباب الحالي

أصدر الدكتور ياسر مجدى رئيس جامعة الفيوم ، القرار 570 لسنة 2022 بتعيين مصطفى أبو رحيل و3 آخرين معيدين جدد بكلية حقوق الفيوم.



وشمل قرار رئيس جامعة الفيوم تكليف الخريجين الاتى أسماءهم معيدين بكلية الحقوق جامعة الفيوم وهم مصطفى احمد شكرى عبدالحليم قسم القانون العام ، أميرة مجدى محمد حسن قسم القانون الجنائي ، مصعب محمد جمعة جنيدى قسم القانون المدنى ، عصام نظمى محمد الخطيب قسم قانون المرافعات.



المعيد مصطفى أبو رحيل مع والده الراحل أحمد شكرى أبو رحيل



قرار تعيين 4 معيدين جدد بكلية الحقوق جامعة الفيوم



مصطفى أبو رحيل مع عمه المستشار طارق أبو رحيل



