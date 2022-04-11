اليوم السابع
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تحصين 15071 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:47 م
تحصين 15071 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة تحصين الماشية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة .

مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة فى أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عياده بتحصين عدد 15071 رأس ماشية ليصبح إجمالى ما تم تحصينه منذ بدء الحمله حتى الآن 469522 رأس ماشيه وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

 

 

 

 


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