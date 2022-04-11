تحصين أكثر من 87 ألفا و600 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرى ومراكز بنى سويف، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية

حيث بلغ إجمالى ما تم تحصينه 87 ألفا و686 رأساً، بواقع: 77 ألفا و676 من الأبقار و8802من الجاموس، 1208من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز بنى سويف،من خلال أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة،

وشدد المحافظ بنى سويف على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية ، مع حشد كافة جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية ، مع تركيز الجهود لدعم صغار مربى الماشية بالتوازى مع دعم الاستثمار فى هذا المجال .