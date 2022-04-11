اليوم السابع
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تحرير 14402 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:42 ص
تحرير 14402 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14402) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها:
 
ضبط 2215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و158 مخالفة السير بدون تراخيص، وضبط 5 مخالفات دراجات نارية.
كما تمكنت الحملات من ضبط 2 مخالفة شروط التراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 
 
وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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