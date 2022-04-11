اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته هيروين فى المنوفية

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:44 ص
تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته هيروين فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر المستشار إسلام مجدى وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية، وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل بقرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ضبط وبحوزته هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين فى المنوفية، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط ظاظا عاطل بقرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وبحوزته هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،إخطارامن اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف ،والنقيب محمد سالم معاون مباحث مركز شرطة منوف ، والنقيب أمجد عبد القوى معاون مباحث مركز شرطة منوف ، من ضبط ظاظا عاطل وبحوزته 19لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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اخبار مصر

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