اليوم السابع: فعمرناها.. سيناء تودع صوت الرصاص وتستقبل الأهالى العائدين لمنازلهم

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: فعمرناها.. سيناء تودع صوت الرصاص وتستقبل الأهالى العائدين لمنازلهم عودة الحياة للقرى المتروكة بسبب الإرهاب.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: فعمرناها.. سيناء تودع صوت الرصاص وتستقبل الأهالى العائدين لمنازلهم عودة الحياة للقرى المتروكة بسبب الإرهاب.. والأهالى يطمئنون أخيرا.. أبطال الجيش الثانى الميدانى مقاتلون من طراز خاص «درع وسيف وأدوات للتعمير والبناء .. المحرر العسكرى لليوم السابع: فى عدة أيام قضيناها بشمال سيناء لم نسمع صوت طلقة نار الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. الرئيس يؤكد: تذكرنا بأسمى معانى التضحية والوطنية.. وبذل كل غال من أجل رفعة ورخاء الوطن



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