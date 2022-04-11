الهلال والصليب الموجودين فى ميدان بالمنيا.. دى حكاية محبة فى رمضان (فيديو)

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام كنيسة الأمير تادرس بمحافظة المنيا، والتى قامت بوضع أكبر فانوس لشهر رمضان مع مدفع رمضان فى ميدان الكنيسة، لتقديم التهنئة بشهر رمضان المبارك فى لوحة فنية تجسد عمق المحبة التى تجمع بين أبناء شعب مصر فى كافى المناسبات.

اللوحة التي تقع بميدان صيدناوى، تجسيد متميز لمدفع رمضان، وكذلك فانوس ضخم يعد أكبر فانوس بمحافظة المنيا، إلى جانب الهلال والصليب فقد تجمعت تلك الرموز فى صورة واحدة داخل الميدان للتعبير عن الحب والمودة التى تحمع ابناء الشعب الواحد وكأنهم يرسلون رسائلهم الى العالم نحن جسد واحد وروح واحدة فى مواجهة أعداء الوطن.

ويأتى الى هذا الميدان الشباب والفتيات والكبار لالتقاط الصور ابتذكارية مع اللوحة الجميلة، منهم من يلتقط الصور مع المدفع واخر مع الفانوس واخر مع الهلال والصليب.



الهلال والصليب بالمنيا (1)



الهلال والصليب بالمنيا (2)



الهلال والصليب بالمنيا (3)



