اليوم السابع
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الكولدير الصديق للبيئة بديلا عن "القلة والزير".. 5 فوائد اعرفها عن الفخار

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:00 ص
الكولدير الصديق للبيئة بديلا عن "القلة والزير".. 5 فوائد اعرفها عن الفخار القلل والزير
كتبت منال العيسوى

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خلال الفترة الأخيرة ظهرت على صفحات السوشيال ميديا العديد من العروض المرتبطة بالأوانى الفخارية، وآخر هذه المنتجات، الكولدير الفخار بديل الزير أو القلة، بعد أن أصبح الأخيران موضة قديمة، وبالتوازى مع تفضيل العديد من المصريين استخدام هذه الأوانى الفخارية.
 

خلال هذا التقرير نرصد أبرز فوائد الأوانى الفخارية وأسباب تمسك المصريين باستخدامها تحت شعار "الأكل بيبقى طعمه حلو"، حيث يؤكد بعض صناع الفخار والأوانى أن لها قدرة عالية على تحسين التمثيل الغذائى، حيث إنها شرب الماء من الأوانى المصنوع من الفخار على مستوى التستوستيرون داخل الجسم، بالإضافة إلى أنه يجعل المياه باردة بشكل طبيعى مما يساعد عملية التمثيل الغذائى.

 

كما يحتوى الفخار على الثقوب والمسامات المجهرية التى تساعد على تبريد الماء بطريقة صحية وطبيعية لفترات طوية، ويصفها البعض بانها اوانى صديقة للبيئة، وثمنها البسيط يعد الافضل اقتصاديا ، اضافة لكونها تحقق التوازن الهيدروجيني، باعتبار أن الطين قلوى بطبيعته، وحين يتفاعل مع حموضة الماء، فإنه يساعد على التوازن الهيدروجينى ويقلل من الاحساس بالحموضة.

 

ويعد الفخار من المواد المليئة بالمعادن والطاقة الكهرومغناطيسية، بشكل طبيعى ولذلك فهى تساعد على الشفاء فى عدد من الحالات الصحية، وتكون الفخاريات أيضا اداة تنقيته طبيعية للمياة حيث يعمل النسيج الدقيق بالمسام الموجوده فيه على حجب الملوثات فى الماء ويجعله آمن للشرب.

 

 جدير بالذكر انه هناك محافظات تشتهر بصناعة الفخار والاوانى الفخارية بكل انواعها، منها محافظة البحيرة والفيوم واسوان وقنا، وخاصة أن مادة طمى النيل التى يصنع منها الفخار تتوفر بغزارة فى محافظات الدلتا والمحافظات القريبة من نهر النيل.

 


‏اوانى صديقة للبيئة

الفخار

التمثيل الغذائى

تنقية المياة

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