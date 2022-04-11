الصين: التغييرات السياسية الباكستانية لن تؤثر على العلاقات الثنائية

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أكدت الصين، اليوم الإثنين، أنها ستحافظ على سياسة العلاقات الودية مع باكستان مهما تغير الوضع السياسي في إسلام أباد.



وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي، حسب ما أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية، ردا على استفسار بشأن تمرير الجمعية الوطنية الباكستانية اقتراحًا بسحب الثقة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في 10 أبريل الجاري.



وقال "تشاو": "بصفتنا جيران وأصدقاء مقربون لباكستان، فإننا نأمل بصدق أن تظل جميع الفصائل في باكستان موحدة وأن تحمي بشكل مشترك استقرارها الوطني الشامل وتنميتها".



وأضاف: "نعتقد أن التغييرات في الوضع السياسي في باكستان لن تؤثر على الوضع العام للعلاقات الصينية الباكستانية".