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الرئيس الفرنسى: مستعد للذهاب إلى كييف أو أى مكان آخر لوقف الحرب

الإثنين، 11 أبريل 2022 07:58 م
الرئيس الفرنسى: مستعد للذهاب إلى كييف أو أى مكان آخر لوقف الحرب ماكرون
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه مستعد للذهاب إلى كييف أو أى مكان أخر إذا كان ذلك مفيدا لوقف الحرب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، من إمكانية قيام روسيا باستفزازات فى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية فى مولدوفا لاتهام أوكرانيا بالاعتداء.

وأفادت هيئة الأركان - فى منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" - "أنه من المحتمل أن تقوم القوات المسلحة الروسية بأعمال استفزازية فى منطقة ترانسنيستريا بجمهورية مولدوفا من أجل اتهام أوكرانيا بالاعتداء على دولة مجاورة."

وأضافت أنه من المرجح أن تواصل القوات الروسية قصف منشآت البنية التحتية للنقل فى أوكرانيا لتدميرها أو تعطيلها من أجل عرقلة وصول إمدادات السلع إلى مناطق النزاع.

 


اوكرانيا

كييف

فرنسا

ماكرون

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