الحزن يخيم على منشدي مصر لوفاة المنشدة مريم شبل بعد صراع مع المرض

كتب لؤى على

حالة من الحزن خيمت على وسط المنشدين بعد نبأ وفاة المنشدة الشابة مريم شبل، بعد صراع دام عامين مع المرض، حيث نعاها الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله.. طول عمري أكتب بوستات أشيد فيها بأولادي وبناتي المنشدين فرحان بيهم، في كل لحظة قضيناها في مدح سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، فرحان بتخرجهم ونجاحهم وتألقهم في كل المحافل، وعمري ما كنت أتخيل إني أكتب بوست أنعي فيه بنت من بناتي العزيزات علي قلبي .. مريم علاء شبل بنتي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويصبرنا ويصبر زوجها وأهلها.

الراحلة هى زوجة الدكتور محمد مصطفى العجيمي بكليه تربية موسيقية حلوان ومايسترو منتخب جامعة سوهاج، والذى نعاها قائلا: بقلوب مؤمنة حزينة وراضية بقضاء الله وامره ... إنا لله وإنا إليه راجعون .... انتقلت الى رحمة الله تعالى زوجتى مريم شبل ونعم الزوجة الصالحة.. يشهد الله انك لم تقصرى ابدا وكنتى خير جليس وصديق و حبيب .... ربنا يرحمك بحق الايام المفترجة ... شكر الله سعيكم لكل من تواصل معى ولم استطع الرد ... ادعولها فى صلواتكم