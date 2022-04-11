علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، على إقرار روسيا بتكبدها خسائر عسكرية كبيرة فى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه من النادر أن تعترف القيادة الروسية بخسارتها، مما يشجع الولايات المتحدة على الاستمرار فى تزويد أوكرانيا بما تحتاجه من الأسلحة .
وقالت ساكي، فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، الاثنين، إن التصريحات الروسية الأخيرة إشارة على أن الأوكرانيين ربحوا معركة كييف، ونجحوا في الحفاظ على مدينتهم وحمايتها بسبب الدعم العسكري الذي حصلوا عليه والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة.
وأضافت أن روسيا لم تعتد سابقا الاعتراف بخسائرها العسكرية،فحكومتها معروفة باستخدام الدعاية،واعترافها بالخسارة تأكيد لشجاعة الأوكرانيين شعبا وقيادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة