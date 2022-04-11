وقالت ساكي، فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، الاثنين، إن التصريحات الروسية الأخيرة إشارة على أن الأوكرانيين ربحوا معركة كييف، ونجحوا في الحفاظ على مدينتهم وحمايتها بسبب الدعم العسكري الذي حصلوا عليه والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة.

وأضافت أن روسيا لم تعتد سابقا الاعتراف بخسائرها العسكرية،فحكومتها معروفة باستخدام الدعاية،واعترافها بالخسارة تأكيد لشجاعة الأوكرانيين شعبا وقيادة.