الإعدام شنقا لــ5 متهمين والمؤبد للسادس لقتلهم شخصا فى دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، رئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبدالمنعم وأمانة سر عصام الألفى، بمعاقبة بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد لآخر لاتهامهم بقتل شخصين والشروع فى قتل اثنين آخرين، بدائرة مركز دار السلام.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يناير عام 2018، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة لكلا من إ . م 20 سنة عامل، و ب . ع 53 سنة عامل، و ح . ب هارب، وع . م هارب، و م . ع هارب، و ج . إ ، تهمة قتل المجنى عليهما و . إ ، وع . ع، مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابتهما التى أودت بحياتهما، كما شرعوا فى قتل كلا من ب . إ ، وشقيقه ج . إ ، بأن أطلقوا أيضا صوبهما أعيرة نارية أحدثت إصابتهما، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج قضت قبل ذلك برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبدالمنعم وأمانة سر عصام الألفى، بمعاقبة ط .ي . ب 37 سنة عاطل و م . ع . خ 34 سنة سائق توك توك الأول يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة والثانى بدائرة مركز شرطة المراغة بالحبس المؤبد غيابيا وذلك لحيازتهم مخدر الهيرويين بقصد الاتجار.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج بقيام ط .ي . ب 37 سنة عاطل و م . ع . خ 34 سنة سائق توك توك الأول يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة والثانى بدائرة مركز شرطة المراغة بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.