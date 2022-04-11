الأوضاع في أوكرانيا على طاولة مجلس الأمن اليوم

كتبت : هند المغربي

يعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين جلسة إحاطة بشأن الحالة في أوكرانيا تحت عنوان “صون السلام والأمن في أوكرانيا" وجاء ذلك بناءا على طلب من ألبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر ان تركز الجلسة : على المشاركة السياسية للمرأة في سياق الأزمة في أوكرانيا ، وعلى آثار الحرب على النساء والأطفال ، ولا سيما التأثير على التعليم وذلك ردًا على التقارير التي تشير الى وقوع فظائع مرتكبة من قتل المدنيين وتعذيبهم ، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ، والهجمات على البنية التحتية المدنية مثل المدارس والمستشفيات.

ووفق تقرير مجلس الأمن أثارت تقارير القتل العشوائي والتعذيب للمدنيين التي ظهرت في المدن والقرى التي استُعيدت في أواخر مارس بالقرب من العاصمة كييف - بما في ذلك بوتشا وإربين وبورودينكا - غضبًا دوليًا ودعوات واسعة النطاق للتحقيق والمساءلة. كما قاموا بتحفيز المزيد من الإجراءات لعزل روسيا في المحافل الدولية ، حيث قدمت الولايات المتحدة ، إلى جانب أوكرانيا وشركاء آخرين ، قرارًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و تم تبني القرار في 7 أبريل ، بأغلبية 93 صوتًا مقابل 24 ضده وامتناع 58 عن التصويت.