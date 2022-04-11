اعرف مصير شخص ضبط بحوزته مليون صاروخ العاب نارية داخل مخزن في القاهرة

كتب سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية، بحوزة شخص بالقاهرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية) بإتخاذ مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع، وضبط بحوزته أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يقول قانونيون إن المشرع تشدد فى تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع، أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك. وأضافوا أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها ، مؤكدين صدور قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 حدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.