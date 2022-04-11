اسمع أنشودة المسك فاح بصوت حورية مصر ونجل الشيخ الطاروطى

الشرقية- فتحية الديب

أنشد الثنائى "محمود الطاروطى" نجل الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، مع المنشدة "حورية برعى" الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الوطن العربى في مسابقة للإنشاد الدينى أنشودة "المسك فاح" فى حب رسولنا الكريم.

وكلمات أنشودة " المسك فاح": المسك فاح المسك فاح،لما حضرنا رسول الله،و النور لاح النور لاح،لما ذكرنا رسول الله،صلوات الله لحبيب الله،و آل بيت رسول الله،أشكى لمين وجدى و حالى،و أقول لمين النبى غالى،إيه اللى غير أحوالى،غير الغرام لرسول الله، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، يا صاحب القبة الخضرا،هل علينا بالنظرة،هز الهلال يا أبا الزهراء،واعط لكل محب مناه، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء.