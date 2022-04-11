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استشهاد شاب فلسطينى متأثراً بإصابته برصاصة إسرائيلية في جنين

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:15 ص
استشهاد شاب فلسطينى متأثراً بإصابته برصاصة إسرائيلية في جنين الجيش الإسرائيلى
كتب : أحمد جمعة

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استشهد فلسطيني صباح اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 

وكان الشهيد محمد زكارنة أُصيب برصاصة في خاصرته، أطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الإسرائيلية إلتي تسللت الى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد أنه ينفذ عملية عسكرية جديدة في جنين، بعد أن شن السبت عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين استُشهد خلالها ناشط (25 عاما) من حركة الجهاد الإسلامي وجُرح 12 شخصا آخرين بأعيرة نارية.

 

واستُشهد يوم أمس الأحد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم والخليل.


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