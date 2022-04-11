اليوم السابع
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ارتفاع حركة الطائرات أوائل 2022 لتسجل 22.6 ألف رحلة يناير الماضى

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:00 م
ارتفاع حركة الطائرات أوائل 2022 لتسجل 22.6 ألف رحلة يناير الماضى مطار القاهرة - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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شهدت حركة الطائرات نشاطا كبيرا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت حركة الطائرات نحو 22.6 ألف رحلة طيران فى شهر يناير الماضى، بينما كانت 11.9 ألف رحلة فى شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 10.7 ألف رحلة.

وقالت بيانات الإحصاء، أن شهر يناير الماضى شهد ارتفاع عدد ركاب الطائرات ليصل إلى 2.5 مليون راكب، مقابل 1.2 مليون راكب فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 1.3 مليون راكب، فيما سجل عدد ركاب الطائرات نحو 2.8 مليون راكب فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل مليون راكب فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 1.8 مليون راكب.

وكانت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكدت أن حركة الطائرات سجلت ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، حيث تم تسجيل 25.2 ألف رحلة فى شهر ديسمبر الماضى، بينما كانت 10.6 ألف رحلة فى شهر ديسمبر المناظر له عام 2020، بزيادة بلغت 14.6 ألف رحلة.

وأضافت بيانات الإحصاء، أن شهر نوفمبر الماضى أيضا سجل ارتفاعا ملحوظا، حيث سجلت حركة الطيران نحو 24.5 ألف رحلة، مقابل 9.7 ألف رحلة فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 14.8 ألف رحلة.


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