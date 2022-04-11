أهمها مجمع إنتاج السولار بأسيوط.. تفاصيل 4 مشروعات تكرير وتصنيع جاری تنفيذها

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ واستكمال عدد من مشروعات التكرير والتصنيع، وفيما يلى تفاصيل 4 مشروعات تكرير وتصنيع جارى استكمال تنفيذها وكانت كالتالى ..

1-مجمع إنتاج السولار ( شركـة أنـوبـك ) ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع لـتـحـويـل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية إلى منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة ( سولار ، بوتاجاز ، .. ) بطاقة تغذية ٢.٥مليون طـن سـنـوياً الرابع ٢٠٢٣ .

ومن المتوقع بـدء التشغيل التجريبـي للمشروع في الربع .

2- توسـعـات شركـة السـويـس لـتـصـنـيـع الـبـترول ويهدف المشروع إلى إنشـاء مجمع جديد للتفحيم لتعظيم القيمة المضافة بطاقة تغذية تبلغ 1.75 مليـون طـن سـنـويـا مـن المازوت لإنتـاج منتجات بترولية عالية الجودة مطابقة للمواصفات الاوروبية 5 Euro لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير الاستيراد ، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في الربع الرابع ٢٠٢٣ .

3- إنشـاء وحـدة تـقـطـير جـوى جـديـدة متضمنة إنشاء وحدة استرجاع الغازات ( شركـة الاسكندرية للبترول ويهدف المشروع إلـى إنشاء وحدة تقطير زيت خـام ووحـدة لاسترجاع الغازات بطاقة إنتاجية 5 مليـون طـن سـنـويـا وذلك بهـدف تغطية احتياجات السوق المحـلـى مـن المنتجـات البترولية عالية القيمة ، ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع في أغسطس ٢٠٢٣ .

4-مشروع انشـاء وحـدة جديدة للتقطير الجـوى بـشركة اسيوط لـتـكـريـر البترول بـطـاقـة إنتاجية 5 مليـون طـن سـنـويـا ، مع وحـدة لاسترجاع الـغـازات وذلك بهدف تـغـطـيـة احتياجات السوق المحلـى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية.