زيلينسكى يحذر من هجوم وتصعيد روسى وشيك على شرق أوكرانيا

حذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الاثنين، من تصعيد القوات الروسية من هجماتها شرقى البلاد، مشيرا إلى أن لديه معلومات بأنها ستستخدم الصواريخ والقنابل بكثافة أكبر.