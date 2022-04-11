نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وقال عبر الحساب الرسمى بتويتر :"نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن". انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حتى آخر الأسبوع والعظمى بالقاهرة 25 درجة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الزراعة توفر طماطم بـ10 جنيهات للكيلو جرام وخضروات بأسعار مخفضة فى منافذها

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى عن طرح طماطم بسعر 10 جنيهات للكيلو، وكذلك بعض الخضروات الآخرى بأسعار مخفضة في كافة منافذها من اليوم. الأرصاد: أجواء ربيعية وانخفاض بدرجات الحرارة من الغد حتى الخميس المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء ربيعية ممتعة على شمال البلاد وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 262 ألف مواطن من خلال معهد القلب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 261 ألفا و887 مواطنا، من خلال المعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 11 إبريل الجاري، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. المدارس الثانوى تحدد مواعيد امتحان المواد غير المضافة للمجموع..اعرف التفاصيل أعلنت المدارس الثانوى إجراء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى العام قبل العيد، حيث حددت بعض المدارس يوم 20 أبريل الجارى موعد انطلاق الاختبارات فى المواد التى لا تضاف للمجموع وتشمل الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان للصف الثانى الثانو، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات والتربية الدينية والتربية الوطنية للصف الأول الثانوى.

التعليم توجه المديريات بتنفيذ الامتحان العملى لمادة التربية الفنية للمرحلة الثانوية