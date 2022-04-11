أبشع جريمة في العالم.. طبيب يقتل 218من مرضاه ويستخدم أجسادهم في أعمال مشينة

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم، بعنوان" أبشع جريمة"، والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة طبيب يقتل مرضاه، هو الطبيب المجرم هارول شيبمان، قام بارتكاب 218 جريمة قتل، وعاش السفاح فى الفترة ما بين 1946 و 2008، وكانت بشاعة جرائم هذا الطبيب تعود للطريقة التى يقتل بها ضحاياه، حيث كانت كل ضحاياه من المرضى الذين يتلقون العلاج عنده، وكان يخدرهم بمادة “الهيروين” ثم يستخرج لهم شهادة وفاة دون وفاتهم، ثم يستغل أجساد ضحاياه فى العديد من الأفعال المشينة وغير الأخلاقية، وكان أكثر من 80% من ضحاياه نساء.