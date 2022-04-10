24 مليون جنيه زيادة فى إيرادات السكك الحديدية فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إيرادات السكك الحديدية ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 260 مليون جنيه في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 236 مليون جنيه في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 24 مليون جنيه، بينما كانت إيرادات يناير الماضي نحو 247.4 مليون جنيه، مقارنة بـ248.2 مليون جنيه في شهر يناير عام 2021.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن عدد ركاب السكك الحديدية بلغ 20.5 مليون راكب في شهر فبراير الماضى، مقابل 20.3 مليون راكب في شهر يناير السابق له بزيادة طفيفة بلغت 200 ألف راكب.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدرت قيمة إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 بنحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 67.5 %.

وأشار الجهاز المركزى للإحصاء إلى ارتفاع عدد ركاب السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب، مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9%.

وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.43 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.