وفاة الكاتب الصحفي علاء عريبي مدير تحرير الوفد

كتب أمين صالح

توفى منذ قليل الكاتب الصحفي علاء عريبي مدير تحرير الوفد الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت أسرته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

والفقيد من الرعيل الأول الذي عمل بجريده الوفد وأسهم في الصفحه الثقافيه وتدرج في المناصب حتي تولي منصب مدير تحرير الجريده ورئيس الطبعه العربيه.

وعمل الفقيد في مركز زايد للدرسات والأبحاث بالامارات كما شارك بمقالاته في اشهر الصحف الثقافيه في الوطن العربي.

وللفقيد العديد من المؤلفات التي تبحث في قضايا دينية وانثروبولوجية من مؤلفاته: ("مفهوم الصعلكة في المجتمع القبلي" "عذاب القبر من الفراعنة حتى محمد" "السرقات في كتب تحقيق التراث" "الديوان المنحول للإمام علي بن أبي طالب") . "قبر يوسف النبي بين الشواهد الأثرية والمرويات الدينية" . "البكورية في المجتمع التوراتي