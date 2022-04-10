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وزير الخارجية يجرى جلسة مباحثات مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى

الأحد، 10 أبريل 2022 12:40 م
وزير الخارجية يجرى جلسة مباحثات مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى مباحثات مصرية - أوروبية في القاهرة
كتب : أحمد جمعة

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عقد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، الأحد، جلسة مباحثات مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ، في إطار حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر التشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المُناخ الدولي، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، الأحد، "فرانز تيمرمانز" نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

ومن المقرر أن يلتقي تيمرمانس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبد العزيز ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.

 

 


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تغير المناخ

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