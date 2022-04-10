مصرع عاملين سقطا في بئر صرف صحي بقنا

صابر سعيد

لقى عاملان مصرعهما، اليوم الأحد، بعد سقوطهما داخل بئر صرف صحي أثناء عملية التطهير، بالقرب من ديوان محافظة قنا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع عاملين سقطا داخل بئر صرف صحي أثناء تأدية عملهما في تطهير إحدى بالوعة صرف الصحي بالقرب من الديوان العام لمحافظة قنا.

وعلي الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري وقامت بانتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.