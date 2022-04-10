مسئولون فرنسيون بارزون يدلون بأصواتهم فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أدلى بصوته في مركز اقتراع في "براد" بجبال البيرينيه الشرقية.. كما أدلى "نيكولا ساركوزي" رئيس فرنسا الأسبق بصوته في الدائرة السادسة عشرة بالعاصمة باريس.

وأضافت القناة أن رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أدلى بصوته أيضا في مركز اقتراع "هافر" بإقليم السين البحرية بمنطقة نورماندي بشمال فرنسا.

كما أدلت آن هيدالجو عمدة مدينة باريس ومرشحة الحزب الاشتراكي في الانتخابات الفرنسية بصوتها في مركز اقتراع بالدائرة الـ 15 بباريس.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الساعة 8 صباحا (حسب التوقيت المحلي لفرنسا) أمام 48.7 مليون ناخب؛ للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في فرنسا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية في فرنسا 12 مشرحا بينهم الرئيس الفرنسي المنهتية ولايته إيمانويل ماكرون من حزب "الجمهورية إلى الأمام" الوسطي، ومارين لوبان من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وإريك زمور من حزب "الاستعادة" اليميني المتطرف، وفاليري بيكريس من حزب "الجمهوريون" اليميني، و"نيكولا دوبون آينيان" من حزب "انهضي يا فرنسا" اليميني.

بالإضافة إلى آن هيدالجو من "الحزب الاشتراكي"، ويانيك جادو من حزب "الخضر"، وجان لوك ميلانشون من حزب "فرنسا الأبيّة" اليساري المتطرف، وفابيان روسيل من "الحزب الشيوعي الفرنسي"، وجان لاسال من حزب "قاوم" اليساري المتطرف، وناتالي أرتو من حزب "النضال العمالي" اليساري المتطرف، وفيليب بوتو من "الحزب الجديد" المناهض للرأسمالية اليساري المتطرف.