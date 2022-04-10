محافظ سوهاج يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الحميات

سوهاج محمود مقبول

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بتكلفة 3 مليون جنيه، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة، وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

حضر الافتتاح النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.…

كانت محافظة سوهاج قد أعلنت عن قيام مديرية الشئون الصحية بتشغيل وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج، وذلك عقب وصول وتركيب جهاز الأشعة المقطعية 16 سلايس ماركة كانون بتكلفة 3 مليون جنيه، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة، وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

حيث تم الانتهاء من تركيب الجهاز وتزويد الوحدة بكافة المستلزمات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي عقب الانتهاء من تدريب القوى البشرية من أطباء وفنيي الأشعة على استخدام الجهاز الجديد، والذي سيساهم بقوة في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على المستشفى، لافتة إلى أن محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة لا تألو جهدا في تطوير المنظومة الصحية وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من أجهزة ومستلزمات طبية حديثة .

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قام صباح اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة أمام الديوان العام، إحياء للذكرى 223 لعيد سوهاج القومى.

حضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

العيد القومى لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا فى التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التى هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين فى سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، ووقعت معركة كبيرة بجهينة، ولقن أجدادنا الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها " لاسان " إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799م ليصبح عيدها القومى كل عام.



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (1)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (2)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (3)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (4)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (5)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (6)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (7)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (8)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (9)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (10)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (11)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (12)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (13)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (14)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (15)



محافظ سوهاج يفتتح وحدة أشعة جديدة لمستشفى الحميات (16)