محافظ أسيوط ووكيل "التعليم" يبحثان تطبيق ضوابط امتحانات الفصل الدراسى الثانى

أسيوط – فريق المحافظات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، لبحث تطبيق ضوابط امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 / 2022 تنفيذًا للكتاب الدورى رقم 7 بتاريخ 6 أبريل 2022 والصادر من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه محافظ أسيوط خلال اللقاء وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسى 2021 / 2022، والتى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، بالإضافة إلى عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن استكمال المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة، وذلك حرصًا على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسات العامة للمنظومة لدعم الاستقرار والثبات الإداري.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمراحل التعليمية بناء على ما انتهت إليه الاجتماعات الدورية لمديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى إدارات التعليم المختلفة "عام - فنى – مجتمعى – تربية خاصة" بعد مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي2021/2022 ومراعاة جميع الكتب الدورية والقرارات والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والامكانيات المتاحة لجميع المدارس مؤكدًا على وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحانات وتحقيق أعلى الدرجات، لافتًا إلى أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات، مشيرا إلى عقد عدة اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية وموجهى العموم ورؤساء القطاعات المختلفة للاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى وتوفير كافة الاحتياجات، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات وتزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهى العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسى ومعظمها اختيارية ومباشرة ووفقًا للضوابط المنظمة لذلك.