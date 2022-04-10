اليوم السابع
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ماكرون يدعو الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية

الأحد، 10 أبريل 2022 01:55 م
ماكرون يدعو الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية
كتبت: هناء أبو العز

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دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون المواطنين بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، حيث غرد ما كرون على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" بجملة واحدة، وهى إلى التصويت .

 

وافتتحت صباح اليوم الأحد مراكز الاقتراع فى أنحاء فرنسا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى تحولت من انتخابات محسومة لصالح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى انتخابات لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، نظرا لشدة المنافسة بينه وبين مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، حيث من المتوقع أن يتنافسا فى الجولة الثانية من الانتخابات فى 24 إبريل الجارى.

 

ومع انطلاق التصويت فى انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 ، جاء ماكرون فى صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأى ، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابى فى محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.

 

وتوقعت العديد من استطلاعات الرأى أن يخوض ماكرون ومارين لوبان جولة إعادة 24 إبريل الجارى ، حيث استطاعت لوبان الحفاظ على حظوظها للمنافسة فى تلك الانتخابات بعدما تخلت بشكل واضح عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا ، وإدانتها لـ الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.

 


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