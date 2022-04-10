ليلة سقوط تاجر الكيف في كمين قبل ترويجه الحشيش ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مسجل خطر تم القبض عليه في بولاق الدكرور، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، بالاتجار بالمواد المخدرة، وذكر أنه لجأ إلى ترويجها بين عملائه لتحقيق مكاسب مالية.

واعترف المتهم أنه تعرف على تاجر مواد مخدرة، ويحصل منه على المخدر لترويجه بين عملائه، في بولاق الدكرور والمناطق المحيطة، وأرشد عن هويته، كما اعترف بتخزين المواد المخدرة بشقته، تمهيدا لترويجها.

وتم الكشف عن نشاط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة، ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.