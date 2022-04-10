اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 09:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"كورسيكا" تسجل أقل نسبة مشاركة في التصويت بالانتخابات الفرنسية بنسبة 51.23٪

الأحد، 10 أبريل 2022 07:56 م
"كورسيكا" تسجل أقل نسبة مشاركة في التصويت بالانتخابات الفرنسية بنسبة 51.23٪ الانتخابات الفرنسية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية اليوم الأحد أن مقاطعة كورسيكا العليا في فرنسا قد سجلت أقل مشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حتى الساعة الخامسة مساءً بنسبة 51.23٪، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية. 


وكانت نسبة الإقبال في الجولة الأولى من الانتخابات في عموم البلاد قد بلغت 65٪ حتى الساعة الخامسة مساء (بتوقيت باريس)، بانخفاض 4.4 نقطة مقارنة بعام 2017 (69.42٪)، بحسب أرقام وزارة الداخلية.


ومن المفترض أن يدلي 48.7 مليون ناخب فرنسي بأصواتهم اليوم في الجولة الأولى من الانتخابات، وأغلقت بعض مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 6 مساءً، بالرغم من أن أغلبية مكاتب الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 7 أو 8 مساءً في المدن الكبرى.


ووفقا لتقديرات معهد "إيفوب" للاستطلاع Ifop-Fiducial، من المتوقع أن يكون الامتناع عن التصويت أعلى مما كان عليه في عام 2017. وستبلغ المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2022 75٪، بنسبة امتناع تبلغ 25٪، مع أن في عام 2017 وصلت نسبة الامتناع إلى 22.2٪. ومن المتوقع أيضا أن تظل هذه الأرقام بعيدة عن تلك التي سجلت في عام 2002 (نسبة 28.4٪).


وكانت فترة الصمت الانتخابي قد بدأت في منتصف ليل الجمعة، حيث تم فرض التعتيم الإعلامي على 12 مرشحا يتنافسون في السباق الرئاسي. وبموجب هذا الصمت الانتخابي، يحظر على السياسيين ومؤيديهم عقد أي اجتماعات عامة أو توزيع المنشورات والدعاية الرقمية، كما لا يجوز عقد أي مقابلة أو استطلاع أو تقدير للنتيجة في وسائل الإعلام قبل ظهور النتائج المقررة اليوم الأحد في تمام الساعة 8 مساء.


ومن المقرر أن تغلق مراكز التصويت في الثامنة مساء على أن يتم الإعلان مباشرة عن المرشحين الاثنين اللذين سيخوضان الجولة الثانية في 24 أبريل.

وبخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الطامح للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد 5 سنوات إضافية ، يتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً آخر أبرزهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، والتي سبق لها أن خاضت جولة الإعادة أمام ماكرون في الانتخابات الأخيرة .
 
ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 ، جاء ماكرون في صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي ، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابي في محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.
 
وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي أن يخوض ماكرون ومارين لوبان جولة إعادة 24 إبريل الجاري ، حيث استطاعت لوبان الحفاظ علي حظوظها للمنافسة في تلك الانتخابات بعدما تخلت بشكل واضح عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا ، وإدانتها لـ الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.
 

الانتخابات الفرنسية 2022

انتخابات فرنسا 2022

انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022

الاليزية

اخبار فرنسا

الانتخابات الفرنسية

ايمانويل ماكرون

مارين لوبان

أريك زامور

أريك زيمور

موعد الانتخابات الفرنسية

موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية

الجولة الاولي من الانتخابات الفرنسية

جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

فرز أصوات الانتخابات الفرنسية

نتائج الانتخابات الفرنسية

ماكرون ولوبان

موعد جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفرنسيون يواصلون التصويت بانتخابات الرئاسة ومنافسة محتدمة بين ماكرون ولوبن

الأحد، 10 أبريل 2022 06:08 م

انتخابات فرنسا.. ماكرون يواجه معركة صعبة مع بدء التصويت فى الجولة الأولى.. أصوات اليسار أزمة للرئيس فى جولة الإعادة فى ظل عزوفهم عن تأييده على العكس مما حدث بـ2017.. وتحذير من صدمة مثل بريكست فى حال فوز لوبان

الأحد، 10 أبريل 2022 02:40 م

ماكرون يلتقى بعدد من المواطنين بعد الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة.. فيديو

الأحد، 10 أبريل 2022 02:20 م

ماكرون يدعو الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية

الأحد، 10 أبريل 2022 01:55 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة