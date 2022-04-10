فيسبوك يحذف حسابات لجنود برازيليون لنشر أخبار كاذبة عن منطقة الأمازون

فاطمة شوقى

حذف موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" العديد من الملفات المزيفة أقامها جنود برازيليون ، حيث قاموا عليها بنشر معلومات مضللة وكاذبة عن منطقة الأمازون والقضايا البيئية، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وكشفت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وانستجرام، عن ملفات شخصية مزيفة ، وكشفت عن 9 صفحات على الفيسبوك و39 حسابا على انستجرام، لرجال يرتدون الزى العسكرى ، وكانوا اضافوا بالفعل أكثر من 25 الف متابع .

كانت الحسابات المحذوفة الآن تنشر أخبارًا كاذبة للتقليل من خطورة إزالة الغابات ، فضلاً عن مهاجمة المنظمات غير الحكومية الحقيقية لمحاولة تقويض مصداقيتها تحت ستار منظمة بيئية.

وتمكن الباحثون من تأكيد أن مديري الملفات المزيفة هم أعضاء في الجيش من خلال الوصول إلى ملفاتهم الشخصية ، حيث كانت هناك إشارات عامة إلى حياتهم العسكرية، ما لم يتمكنوا من تحديده هو ما إذا كانوا قد تصرفوا بناءً على أوامر من رؤسائهم أم لا. لم يتم الكشف عن هوياتهم ، لكن من المعروف أن أحدهما انضم إلى القوات المسلحة في عام 2012 والآخر في عام 2014. ويشتبه في أنهما ينتميان إلى سلاح الفرسان ، بحسب صحيفة Estadão استادو البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاير بولسونارو وصل إلى السلطة بخطاب صريح لصالح استغلال الأمازون اقتصاديًا وسياسته المنهجية لإضعاف المنظمات التي تتابع الجرائم البيئية حولت البرازيل إلى شرير بيئي كوكبي.

كانت إزالة الغابات في تصاعد بالفعل ووصلت إلى أرقام قياسية منذ أن تولى اليمين المتطرف منصب الرئاسة.

كانت السنة المالية الأخيرة هي الأسوأ في السنوات الخمس عشرة الماضية. أصبح كل ما يحيط بمنطقة الأمازون ، والقضايا البيئية والسكان الأصليين ، كعب أخيل للدبلوماسية والصادرات الزراعية. في مواجهة الضغط الدولي ، نشر بولسونارو الجيش في عملية مكلفة بقدر ما كانت غير فعالة للحد من قطع الأشجار غير القانوني.

يستشهد ميتا بشبكة المعلومات المضللة البرازيلية كمثال على "جهد منسق غير حقيقي" لتشويه النقاش العام. إنها المرة الأولى التي تكون فيها البيئة هي الموضوع الذي تدور حوله أكاذيب شبكة تم تفكيكها بواسطة التكنولوجيا. تُدرج الشركة التي تمتلك فيسبوك Facebook في تقريرها ربع السنوي حالات أخرى من المعلومات المضللة التي تم اكتشافها في روسيا وأوكرانيا وأذربيجان والفلبين وإيران وكوستاريكا.