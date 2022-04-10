اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فتح مراكز الاقتراع فى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الأحد، 10 أبريل 2022 08:13 ص
فتح مراكز الاقتراع فى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وكالات

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فتحت مكاتب الاقتراع الفرنسية صباح الأحد أبوابها لبدء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وحسب موقع فرانس 24، دعي حوالي 48.7 مليون ناخب فرنسي إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات يتنافس فيها 12 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون. وتغلق مراكز التصويت عند الساعة الثامنة مساء، على أن يبقى مرشحان لخوض الدورة الثانية المقررة في 24 أبريل 2022.  

وبخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الطامح للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد 5 سنوات إضافية ، يتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً آخر أبرزهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، والتي سبق لها أن خاضت جولة الإعادة أمام ماكرون في الانتخابات الأخيرة .

ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 ، جاء ماكرون في صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي ، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابي في محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.

وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي أن يخوض ماكرون ومارين لوبان جولة إعادة 24 إبريل الجاري ، حيث استطاعت لوبان الحفاظ علي حظوظها للمنافسة في تلك الانتخابات بعدما تخلت بشكل واضح عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا ، وإدانتها لـ الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.

 


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