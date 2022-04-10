اليوم السابع
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عامل يشعل النار في زوجته بسبب خلاف على بيع الخضروات بالسوق بمنشأة القناطر

الأحد، 10 أبريل 2022 09:56 م
عامل يشعل النار في زوجته بسبب خلاف على بيع الخضروات بالسوق بمنشأة القناطر سجن - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أشعل عامل النار في زوجته بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، بسبب خلافات بينهما على بيع الزوجة الخضروات في السوق، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بحروق ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المصابة أشعل النار بها خلال بيعها الخضروات بسوق القرية، نتيجة خلاف بينهما على البيع بالسوق.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

خلافات زوجية

اشعال النار بالزوجة

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امن الجيزة

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