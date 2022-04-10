اليوم السابع
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ضبط 5 متهمين بالتعدى على طفل بسبب خلافات مع والده بالسلام

الأحد، 10 أبريل 2022 09:39 م
ضبط 5 متهمين بالتعدى على طفل بسبب خلافات مع والده بالسلام كلبش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 5 متهمين بالتعدى على طفل وإصابته بعدة طعنات فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال "ع. م" 17 سنة مقيم بمدينة السلام و مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم والوجه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن 5 أشخاص اعتدوا بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصا الخشبية وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت عمل العديد من الغرز، بسبب خلافات سابقة رمع والد الطفل وتم القبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة


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السلام

مشاجرة

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