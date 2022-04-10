ضبط المتهم بالتعدى على مسعف بسلاح أبيض بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا ، برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم ، بإشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، من ضبط سائق الميكروباص المتعدى على مسعف بمرفق إسعاف الغربية، بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية بالرأس أثناء محاولة المجنى عليه فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف لنقل حالة مرضية للمستشفى، بعد غلق سائق الميكروباص الطريق.

كما توجه منذ قليل حسن الصعيدى مسعف بمرفق إسعاف الغربية لنيابة أول طنطا ، بعد توجيه استدعاء له من قبل النيابة العامة لسماع أقواله فى واقعة تعدى سائق ميكروباص عليه بالضرب بمطواة أثناء عمله ومحاولته فتح الطريق لنقل حالة مرضية حرجة للمستشفى.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا قد تلقى إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول مسعف للمستشفى مصاب بجروح قطعية بالرأس .

وبالفحص تبين أثناء سير المسعف بسيارة الإسعاف بشارع البحر بطنطا لنقل حالة مرضية، اعترضه سائق ميكروباص فحاول المسعف فتح الطريق فبادره المتهم بالتعدى عليه بالضرب بمطواة وإصابته بجروح قطعية وفر هاربا.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.