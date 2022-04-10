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شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين "حياة كريمة" لقرى إسنا وأرمنت

الأحد، 10 أبريل 2022 02:32 م
شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين "حياة كريمة" لقرى إسنا وأرمنت شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين "حياة كريمة"
الأقصر - أحمد مرعى

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يواصل شباب محافظة الأقصر، العمل فى توزيع كراتين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على القرى والنجوع فى مدن إسنا وأرمنت، والتي انطلقت تحت شعار "وصل الخير"، وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والمجتمعي.

وتقول الدكتورة نسمة الشاطر مسئولة التوزيع للكراتين بالقرى والنجوع خلال أيام شهر رمضان المبارك، أنه مع دخول شهر رمضان المبارك تم البدء فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة على قرى مدينة إسنا، موضحاً أن كرتونة المواد الغذائية تزن 12 كيلو جراما، وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان".

وتضيف نسمة الشاطر لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمركز للتمكن من توحيد قاعدة بيانات للأسر المستحقة للدعم، ويتم تسجيل من يحصل على الكرتونة لضمان عدم التكرار، ووصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

وفى نفس السياق، رصد "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لأعمال توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة فى مدينة إسنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع التابعة لمركز ومدينة إسنا، مع قدوم أيام شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت تحت شعار "وصل الخير"، وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والمجتمعي.

فيما يقول محمود صادق منسق عام حياة كريمة في الأقصر، إنه مع دخول شهر رمضان المبارك تم البدء فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة على قرى مدينة إسنا، موضحاً أن كرتونة المواد الغذائية تزن 12 كيلو جرام وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان"، وسيتم توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية .

شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (1)
شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (1)

 

شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (2)
شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (2)

 

شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (3)
شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (3)

 

شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (4)
شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (4)

 

شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (5)
شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (5)

 

شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (6)
شباب الأقصر يواصلون مهمتهم فى توزيع كراتين حياة كريمة (6)

 


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