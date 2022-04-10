رمضان كريم.. مسحراتى الدقهلية بينور فى الضلمة على طريقة مربوحة.. فيديو

الدقهلية - شريف الديب

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع المسحراتى إسماعيل نصحى ، ابن قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، والذى اكتسب شهرة كبيرة بعد تطويره فكرة المسحراتى وقام بتركيب بعض اللمبات الليد الصغيرة على ملابسه والطبلة المستخدمة.

"أصحى يانايم وحد الدايم رمضان كريم"، بهذا الكلمات يبدأ إسماعيل المسحراتى عمله داخل قريته، منذ الساعة واحدة حتى الساعة الثالثة والنصف يوميا .

قال "إسماعيل"، أن هذا المهنة اكتسبها عن والده ويعمل فيه منذ عشرات السنين ، وفى هذا العام قرر التحديد فى شكل المسحراتى لاضفاء البهجة على الأطفال والشباب والجميع ، وأكد بأن خطرت الفكرة له وبدأ فى التنفيذ وقام بتصميم الشكل الموجود حاليا مع أحد أصدقاءه ، وبالفعل بعدما قمت بتجربته اكتسب رد فعل قوى واعجاب الجميع ، وقام أحد الأصدقاء بتصويرى أثناء المرور على المنازل بالقرية ، وأصبحت الصورة تداول بشكل كبير جدا ، وتعليقات كثيرة بأنه نفس ملابس مربوحة بمسلسل الكبير اوى ، و هو ما ادى إلى الانتشار الكبير .

وأضاف نصحى بأن هدفه إسعاد الآلاف من الأهالى ، وأشار إلى أنه مستمر خلال الفترة القادمة فى تطوير المهنة ، إلى أن للأطفال تتجمع معه لالتقاط الصور التذكارية ، وهو ما يمثل سعادة له وللجميع .

وأضاف أن الجميع أصبح ينتظره أثناء مروره أمام المنازل ، ويبدأ فى النداء على الأهالى بالاسم ، وهو ما يرسم الفرحة على وجوه الجميع.



مسحراتى الدقهلية بينور فى الضلمة (1)



مسحراتى الدقهلية بينور فى الضلمة (2)



مسحراتى الدقهلية بينور فى الضلمة (3)



مسحراتى الدقهلية بينور فى الضلمة (4)