اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع الرئيس الأوكراني فى كييف

الأحد، 10 أبريل 2022 07:00 ص
رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع الرئيس الأوكراني فى كييف الحرب الروسية الأوكرانية
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بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارته لكييف، حيث اجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي.
 
وقال مساعد زيلينكسي أندريه سيبيجا على "فيسبوك": "بدأت زيارة بوريس جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائي مع الرئيس زيلينسكي"، ونشر صورة لهما.
 
وظهر جونسون في الصورة مرتديا بزة داكنة فيما كان زيلينكسي بلباسه الخاكي المعتاد الذي يظهر فيه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.
 
وكتب سيبيجا: "بريطانيا هي الرائدة في مجال الدعم الدفاعي لأوكرانيا".
 
ووصف جونسون بأنه "زعيم التحالف المناهض للحرب.. وزعيم العقوبات على روسيا".
 
من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون في كييف وعقد لقاء ثنائيا مع زيلينسكي لإبداء "التضامن" مع الشعب الأوكراني.
 
وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت: "سيبحثان الدعم البريطاني الطويل الأمد لأوكرانيا كما سيعرض جونسون حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية".
 

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