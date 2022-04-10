جامعة قناة السويس: تعيين الدكتور محمد تهامى مديراً لمركز اللغة الإنجليزية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور محمد التهامى الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية، للعمل مديراً لمركز اللغة الإنجليزية والترجمة .

وقد استقبل رئيس الجامعة الدكتور محمد التهامى لتسليمه القرار، متمنياً له التوفيق والسداد، مؤكداً على تقديم كل الدعم للمركز لإتمام عملية التطوير ورفع الكفاءة .

وفى سياق متصل أعلن الدكتور ناصر مندور عن إنشاء معمل للغات والترجمة على أحدث التقنيات لتقديم خدمات أفضل لطلاب الجامعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومجتمع الإسماعيلية .

وأشار "مندور" إلى أن مركز اللغة الإنجليزية والترجمة يستقبل سنوياً حوالى ٣ آلاف دارس، حيث يقدم المركز دورات تويفل إلى جانب دورات الترجمة الأساسية، الفورية ، القانونية ، الإعلامية والصحية، كما يقدم المركز دورات فى المحادثة، الأصوات والنطق، قواعد اللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية العامة.