اليوم السابع
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تعليم بنى سويف: تعديل بمواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لبعض الصفوف

الأحد، 10 أبريل 2022 04:15 م
تعليم بنى سويف: تعديل بمواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لبعض الصفوف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم  ببنى سويف، إجراء بعض التعديلات على خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، حيث تقرر إدخال تعديلات بسيطة على مواعيد بدء امتحانات بعض الصفوف، للتيسير على الطلاب ومراعاة لبعض الأبعاد والجوانب أثناء  إجراء الامتحانات التى يتزامن عقدها مع الأعياد والمناسبات الرسمية،وذلك على النحو التالي: 

المرحلة الابتدائية:-

_ الصف الخامس الابتدائى "من 7 إلى 10  مايو  2022 "

_ الصف السادس الابتدائى "من 11 إلى 15 مايو  2022 "

_ الصف الرابع الابتدائى "من 8  إلى 12 مايو 2022"

 

الإعدادية العامة:-

 

- الصفين الأول والثانى  الإعدادى "من 7 إلى 11 مايو 2022"

- الصف الثالث الإعدادي" من 17 إلى 23 مايو 2022"

 

الإعدادية المهنية:-

 

 - الصفين الأول و الثانى الإعدادى نقل "من 7 إلى 11 مايو 2022 "

- الصف الثالث الإعدادى مهنى " من 17 إلى 23  مايو 2022"

 

التعليم المجتمعي:-

 

- الصفوف الأول والثانى والثالث يومي" 7 و 8   مايو 2022"

-الصفوف الرابع والخامس والسادس " من 7 إلى 10 مايو 2022"

 

 

 

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