تجديد حبس مواطن أطلق أعيرة خرطوش على طفل بسبب الضوضاء بالقاهرة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة اطلاق أعيرة نارية واصابة أحد الأطفال.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإطلاق عيار خرطوش تجاه أحد الأطفال محدثاً إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المستشفيات) بإستقبالها (طفل " 14 سنة" – مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير مما أدى لحدوث مشادة بينهم فقام على آثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته تجاههم محدثاً إصابة المجنى عليه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة – عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.