اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى عين شمس لجلسة 17 مايو

الأحد، 10 أبريل 2022 01:20 م
تأجيل محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى عين شمس لجلسة 17 مايو هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بعين شمس لجلسة 17 مايو للمرافة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وغريب عزت، وسكرتارية احمد مصطفى.

وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وخلال تلك الجلسة طلبت النيابة معاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.


احداث عين شمس

عين شمس

اخبار الحوادث

الجنايات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة